В Екатеринбурге телефонные мошенники за неделю похитили у горожан почти 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге за неделю телефонные мошенники похитили у горожан порядка 10 млн руб. Чаще всего жертвами злоумышленников становились люди пенсионного возраста, сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД.
«В настоящее время все службы городской полиции задействованы в мероприятиях по профилактике, пресечению, раскрытию и расследованию подобных преступлений. Однако решающим фактором в противодействии мошенникам должна стать бдительность граждан», — говорится в сообщении.
В связи с резким ростом количества подобных преступлений начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица призвал жителей города сохранять бдительность и не доверять неизвестным, которые под любыми предлогами пытаются убедить граждан перевести деньги на сторонние счета.
Он также отметил, что преступники могут представляться сотрудниками государственных органов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ или прокуратуры. В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.
Напомним, что на прошлой неделе эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников рассказал о наиболее популярных схемах телефонного мошенничества, а также о том, как служба безопасности ЦБ ведет борьбу с подобными преступлениями.
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