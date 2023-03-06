За 2022 год микрофинансовые организации выдали малому и среднему бизнесу займы на сумму 70 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.04.2023. За 2022 год микрофинансовые организации (МФО) предоставили малому и среднему бизнесу 70 млрд руб. займов. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.



При этом 80% от объема всех займов было выдано государственными МФО, хотя крупные коммерческие организации тоже увеличили показатели. В дистанционном формате было выдано 13% микрокредитов. Этим способом активно пользуются предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах.



По объему и количеству займов среди клиентов лидируют предприятия оптово-розничной торговли.