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Уральские таможенники за I квартал выявили валютные нарушения на сумму более 234 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За январь-март уральские таможенники выполнили 60 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. В итоге были выявлены нарушения на сумму более 234 млн руб. Больше всего таких случаев обнаружили Екатеринбургская и Челябинская таможни — 110 и 193 нарушения соответственно, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

На особом контроле находятся вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте стратегически важных товаров. На долю таких нарушений пришлось более 50% случаев из 456 административных дел. Обычно это были случаи о несоблюдении экспортерами зерна сроков получения в уполномоченных банках иностранной валюты или рублей, полагающихся за переданные нерезидентам товары.

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