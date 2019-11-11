Уральские таможенники за I квартал выявили валютные нарушения на сумму более 234 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За январь-март уральские таможенники выполнили 60 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. В итоге были выявлены нарушения на сумму более 234 млн руб. Больше всего таких случаев обнаружили Екатеринбургская и Челябинская таможни — 110 и 193 нарушения соответственно, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
На особом контроле находятся вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте стратегически важных товаров. На долю таких нарушений пришлось более 50% случаев из 456 административных дел. Обычно это были случаи о несоблюдении экспортерами зерна сроков получения в уполномоченных банках иностранной валюты или рублей, полагающихся за переданные нерезидентам товары.
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше 1 тыс. 114 фактов нарушений валютного ...31.07.2012 В первом полугодии Курганской таможней было возбуждено более 40 административных дел за нарушение валютного законодательства
УрБК, Курган, 31.07.2012. За I полугодие 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни проведено 85 проверок ...16.03.2011 С начала 2011 года Екатеринбургская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства на сумму 9 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни ...22.04.2010 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1,53 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. В рамках реализации функции валютного контроля за I квартал 2010 года отделом валютного ...15.04.2010 Отдел валютного контроля Нижнетагильской таможни выявил 65 случаев нарушений участниками ВЭД валютного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2010. За I квартал 2010 года отделом валютного контроля Нижнетагильской таможни проведено 74 ...