УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в начале мая обслужит более 1,7 тыс. рейсов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово подготовил расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая будет обслужено более 1,7 тыс. рейсов. Пиковым днем окажется 8 мая: запланировано 167 взлетно-посадочных операций, рассказали в пресс-службе аэропорта.

В майские праздники из Екатеринбурга можно будет вылететь по 77 направлениям. В их числе — прямые рейсы в российские города, страны СНГ и на зарубежные морские курорты. Регулярные и чартерные программы из уральской столицы будут выполнять 35 авиакомпаний. Для полетов будут задействованы в том числе широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Boeing 767, Airbus A330.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.12.2021 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние праздники обслужит более 1,5 тыс. рейсов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 ...

29.04.2021 Число взлетно-посадочных операций в Кольцово в майские праздники 2020 года сократилось в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В майские праздники 2020 года из-за пандемии COVID-19 число взлетно-посадочных операций ...

25.12.2020 В новогодние праздники количество рейсов в аэропорту Кольцово уменьшится на 26%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. С 28 декабря по 10 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит на 26% рейсов ...

26.12.2019 Аэропорт Кольцово в новогодние праздники обслужит более 1,5 тыс. рейсов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. С 28 декабря по 8 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит 1 тыс. 559 рейсов. ...

29.10.2019 Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов. ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (656)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18