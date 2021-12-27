Екатеринбургский аэропорт Кольцово в начале мая обслужит более 1,7 тыс. рейсов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово подготовил расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая будет обслужено более 1,7 тыс. рейсов. Пиковым днем окажется 8 мая: запланировано 167 взлетно-посадочных операций, рассказали в пресс-службе аэропорта.



В майские праздники из Екатеринбурга можно будет вылететь по 77 направлениям. В их числе — прямые рейсы в российские города, страны СНГ и на зарубежные морские курорты. Регулярные и чартерные программы из уральской столицы будут выполнять 35 авиакомпаний. Для полетов будут задействованы в том числе широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Boeing 767, Airbus A330.