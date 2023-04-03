В Екатеринбурге за I квартал на 5% выросло предложение на первичном рынке жилья

В Екатеринбурге по итогам марта на первичном рынке жилья отмечено 44,5 тыс. нереализованных квартир. За квартал этот показатель вырос на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 25%. Об этом сообщается в обзоре, который подготовил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
В структуре нового жилья Екатеринбурга 11% приходится на трехкомнатные квартиры, 29% — на двухкомнатные, 38% — на однокомнатные, 20% — на студии. Также по итогам марта в Екатеринбурге числится 3 тыс. 800 готовых квартир в новостройках, что составляет 8,5% от всего предложения первичного рынка.
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге по итогам марта на первичном рынке жилья отмечено 44,5 тыс. ...03.04.2023 За год количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу марта этого ...08.02.2023 Квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 17%
Средняя цена предложения на квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга достигла 137 тыс. 669 руб. за кв. м. За ...16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...22.04.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано 26 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В марте 2021 года количество непроданных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга ...