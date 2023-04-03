В Екатеринбурге за I квартал на 5% выросло предложение на первичном рынке жилья

В Екатеринбурге по итогам марта на первичном рынке жилья отмечено 44,5 тыс. нереализованных квартир. За квартал этот показатель вырос на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 25%. Об этом сообщается в обзоре, который подготовил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



В структуре нового жилья Екатеринбурга 11% приходится на трехкомнатные квартиры, 29% — на двухкомнатные, 38% — на однокомнатные, 20% — на студии. Также по итогам марта в Екатеринбурге числится 3 тыс. 800 готовых квартир в новостройках, что составляет 8,5% от всего предложения первичного рынка.