Курс евро с начала торгов вырос на 1,08%

УрБК, Москва, 25.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,61 руб., евро — 89,83 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,35%, европейской — на 1,08%.

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