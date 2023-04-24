В Свердловской области на 50 тыс. тонн в год снизилось количество ТКО благодаря строительству мусоросортировочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области благодаря строительству мусоросортировочных комплексов объем сортируемого мусора увеличился с 10% до 18%. Количество ТКО благодаря этому снизилось почти на 50 тыс. т в год, заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Свердловчане стали более ответственно подходить к вопросам рационального потребления, утилизации мусора и экологии. Даже если во дворе специального нет контейнера, мусор сортируют и отвозят в специальные места сбора. И что самое главное, учат этому детей, и мы видим, что каждый год объем образуемого мусора уменьшается примерно на 50 тыс. т», — цитирует министра департамент информационной политики Свердловской области.
По словам Николая Смирнова, с 2019 года мощности по сортировке мусора выросли на 10% — до 339 тыс. т. Для увеличения этого показателя на Урале планируется создать всего 10 мусоросортировочных комплексов. Так, в рамках экологической реформы уже заработали мусоросортировочные комплексы в Алапаевске и Лесном. В 2023 году будут сданы в эксплуатацию два больших комплекса — в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.
Продолжается строительство комплекса в Камышлове. В Красноуфимске выбран участок и готова проектная документация комплекса, которая прошла госэкспертизу. Определяется площадка под строительство комплекса для Екатеринбурга.
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