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24.04.2023

Российским заемщикам упростили реструктуризацию нескольких кредитов из разных банков

УрБК, Москва, 24.04.2023. Российские банки получили новый механизм взаимодействия, чтобы помогать должникам, имеющим кредиты в нескольких организациях. Нововведение закреплено в Стандарте защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности, сообщается на сайте Банка России.

Если такой заемщик оказался в сложной ситуации, например, потерял работу или долго болел, то сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. Там он укажет другие банки, в которых взяты кредиты. Организации смогут самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта или выбрать одного оператора, который займется реструктуризацией всех кредитов заемщика.

В стандарте также приводится список сложных жизненных ситуаций, при которых желательно выполнить реструктуризацию. Там же указан перечень подтверждающих документов.

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