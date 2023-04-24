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24.04.2023

Свердловская область перешла на цифровую отчетность в строительной сфере

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловская область перешла на ведение машиночитаемой исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов, которые финансируются из регионального бюджета. Средний Урал внедрил это нововведение одним из первых. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информационной политики.

В принятом постановлении утверждается порядок формирования и ведения машиночитаемой исполнительной документации. Власти Свердловской области проработали нормативную базу для перехода на цифровой принцип формирования исполнительной документации в строительстве.

Машиночитаемое документирование строительства — это перевод исполнительной документации строительства в данные, которые после внесения в систему могут направляться и обрабатываться без участия людей. Нововведение коснется отчетных документов, которые строители, чьи объекты возводятся за бюджетные средства, должны направлять службам заказчика, управлениям капитального строительства региона и муниципалитетов. Все это должно сделать процесс более прозрачным для строителей и заказчиков. Региональный минстрой и муниципалитеты же смогут получать объективные сведения о ходе строительно-монтажных работ. Специалистам контрольных и надзорных ведомств это позволит точнее и быстрее обрабатывать документацию.

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