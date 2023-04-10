«Атомстройкомплекс» поддержал проведение арт-практик в соседском центре ЖК «Нова Парк»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поддержала проведение арт-практики в Клубе молодых в соседском центре ЖК «Нова Парк» на границе Академического и Широкой Речки в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



Помещение для арт-практик предоставил инициатор и генеральный партнер проекта «Атомстройкомплекс». Каждое воскресенье подростки от 11 до 14 лет собираются под руководством наставников, которые своим авторитетом могут увлечь и заинтересовать детей. Вместе с ними дети занимаются хореографией, пением, фотографией и музыкой.



«Мы собираемся учить тому, чему не учат в школе, и разработали специальную программу, чтобы прокачать эмоциональный интеллект — обрести друзей, пообщаться на равных с интересными взрослыми, научиться разбираться в эмоциях, своих и окружающих», — отметила соавтор клуба и ведущая арт-практик Кристина Рогожина.



Отмечается, что «Атомстройкомплекс» первым среди застройщиков Урала запустил формат соседских центров. Это специальные помещения на первых этажах домов, где жители могут проводить образовательные или досуговые встречи, мастер-классы. Благодаря им налаживаются гармоничные отношения между соседями, расширяются инфраструктурные возможности комплекса, например, появляется возможность проводить мастер-классы или оздоровительные занятия. Такие центры есть уже во многих жилых комплексах «Атомстройкомплекса», в ближайшее время откроется еще один в ЖК «ART. Город-парк».



«Благоустроенные улицы и жилые комплексы, продуманная инфраструктура — это только часть облика города. Его характер формируют люди, которые здесь живут и развиваются, поэтому создание комфортной, располагающей к созиданию среды должно начинаться от порога дома. Соседские центры в жилых комплексах становятся отличной площадкой для реализации этой идеи, помогают перевести общение из виртуальной среды в реальную», — отметил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.



Уточняется, что занятия в Клубе молодых проходят каждое воскресенье с 15.00 до 17.00. При этом первый визит на любое мероприятие бесплатный, но из-за ограниченного числа мест необходима предварительная регистрация.



Напомним, что в соседском центре ЖК «Нова Парк» также раз в неделю проходят различные танцевальные мероприятия для молодых мам. Встречи по интересам доступны и для старшего поколения: для людей в возрасте от 55 лет по четвергам организуются вечера в Клубе старших.