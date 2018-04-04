В Госдуму внесен законопроект о возможности устанавливать запрет на получение кредита

УрБК, Москва, 20.04.2023. В Государственную думу внесли законопроект, который дает возможность гражданам устанавливать себе запрет на получение кредита. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Отмечается, что данной услугой можно будет воспользоваться бесплатно через сервисы МФЦ или «Госуслуги» при наличии СНИЛСа.
При наличии соответствующего запрета финансовые организации обяжут отказывать в заключении кредитного договора. После снятия «блокировки» возможность взять кредит будет временно недоступна.
Ранее стало известно, что в I квартале 2023 года в Свердловской области зафиксировали почти 1,4 тыс. киберпреступлений.
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