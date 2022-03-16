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В Свердловской области в январе-марте зафиксировано более 1,3 тыс. киберпреступлений

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. На Среднем Урале за I квартал текущего года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 1 тыс. 379 случаев совершения преступлений с помощью различных каналов связи. Об этом заявил на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Олег Русин.

Спикер также рассказал об итогах 2022 года в сфере киберпреступлений.

«За 2022 год в Свердловской области зафиксировано 4 тыс. 846 фактов мошенничества с использованием различных средств связи. В 2021 году этот показатель составил 5 тыс. 055 эпизодов. За I квартал 2023 года уже зафиксировано 1 тыс. 379 фактов совершения подобных преступлений. В I квартале 2022 года произошло 1 тыс. 275 подобных случаев», — рассказал Олег Русин.

По его словам, низкие показатели в прошлом году были обусловлены снижением количества преступлений после 24 февраля.

Олег Русин также отметил, что самыми распространенными способами обмана граждан остаются телефонные звонки от лжесотрудников службы безопасности банка, силовых ведомств и «Госуслуг». Также злоумышленники по-прежнему активно применяют схемы информирования о выигрышах и начислении компенсаций посредством электронной почты или мессенджеров. Особо выделяется способ обмана пожилых людей по схеме «родственник попал в ДТП».

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