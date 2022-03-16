УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. На Среднем Урале за I квартал текущего года сотрудники правоохранительных органов ...

В Свердловской области в январе-марте зафиксировано более 1,3 тыс. киберпреступлений

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. В 2021 году мошенники, совершающие преступления в интернете и с помощью ...

В 2021 году телефонные мошенники похитили у свердловчан более 1 млрд рублей

За 2021 год в Екатеринбурге возбуждено более 2,2 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. За 2021 год в Екатеринбурге по фактам мошенничеств общеуголовной направленности было ...