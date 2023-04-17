Более 125 тыс. свердловчан приняли участие в голосовании по объектам благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области продолжается электронное голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году оно касается общественных пространств в 55 муниципалитетах, свои голоса уже отдали более 125 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики региона.



«Уверен, что заданный свердловчанами в первые же дни кампании темп голосования сохранится. Ведь каждый из нас хочет, чтобы его город стал более красивым, уютным, чтобы в шаговой доступности от него были современные площадки для занятий спортом, места для прогулок с детьми и друзьями и просто для спокойного отдыха. И именно сейчас все — в наших руках», — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Наиболее активно голосуют жители Верхней Туры, Волчанска и Верхнего Тагила. В Екатеринбурге в опросе поучаствовали 20 тыс. человек. Пока что лидирует летний парк «Уралмаш» (9 тыс. 495 голосов на данный момент). За ним следуют парк Чкалова (5 тыс. 208), парк 50-летия ВЛКСМ (3 тыс. 019), парк Энгельса (1 тыс. 436) и сквер им. Титова (573). Объект, занявший первое место по итогам опроса, будет благоустроен в 2024 году.



Напомним, что проголосовать может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно на сайте, портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование» или с помощью волонтеров проекта, которые работают в парках и крупных торговых центрах.