Cталь и арматура в России с начала февраля подорожали на 30%

Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек Файзуллин в программе ...

В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл

В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил ...

УрБК, Москва, 12.02.2015. Инфляция в годовом выражении с начала 2015 года выросла до 15,6%, свидетельствуют данные ...

Инфляция в годовом выражении в России превысила 15%

С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%

УрБК Екатеринбург, 30.07.2010. С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%. Рост ...