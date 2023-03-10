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Вчера, 11:18

Cталь и арматура в России с начала февраля подорожали на 30%

УрБК, Москва, 20.04.2023. С начала февраля текущего года сталь и арматура в России подорожали на 30%, стальные трубы — на 10%. Об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко.

«Мы продолжаем мониторинг роста стоимости строительных материалов, с начала года по сегодняшний день рост стоимости по многим строительным ресурсам находится в пределах инфляции», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказывал, что ведомство обеспокоено ростом цен на строительный металл. Обращение по этому поводу было направлено в Федеральную антимонопольную службу.

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