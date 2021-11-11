В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл

Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек Файзуллин в программе «Парламентский диалог» телеканала Совета Федерации «Вместе-ТВ» заявил, что обращение по этому поводу направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
По словам министра, подобная ситуация уже наблюдалась в конце 2020-го — 2021 году, когда из-за роста мировых цен в России увеличилась стоимость строительного металла, а затем и других стройматериалов.
«Нас не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел в последние три недели. В этот раз мы будем более активно отрабатывать с ФАС причины этого повышения», — подчеркнул министр.
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