УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:39

В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл

УрБК, Москва, 10.03.2023. Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек Файзуллин в программе «Парламентский диалог» телеканала Совета Федерации «Вместе-ТВ» заявил, что обращение по этому поводу направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По словам министра, подобная ситуация уже наблюдалась в конце 2020-го — 2021 году, когда из-за роста мировых цен в России увеличилась стоимость строительного металла, а затем и других стройматериалов.

«Нас не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел в последние три недели. В этот раз мы будем более активно отрабатывать с ФАС причины этого повышения», — подчеркнул министр.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.07.2021 Минстрой РФ анонсировал пилотный проект по применению европейских строительных норм

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. Минстрой РФ запустит пилотный проект по применению европейских строительных норм ...

23.06.2021 Аналитики НКР прогнозируют новый виток роста цен на жилье в России

УрБК, Москва, 23.06.2021. Цены на жилье в России будут расти до конца 2021 года. Об этом сообщается в аналитическом ...

14.08.2018 Минэкономики предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году из-за роста ставки НДС

УрБК, Москва, 14.08.2018. Минэкономики предлагает в 2019 году в два этапа провести индексацию коммунальных тарифов ...

10.05.2016 Юрий Чумерин: С февраля 2016 года стоимость строительной арматуры в Екатеринбурге выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2016. Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области пожаловался в ФАС на резкий рост ...

10.05.2016 Свердловский Союз предприятий стройиндустрии пожаловался в ФАС на двукратный рост цен на арматуру

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2016. Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области пожаловался в ФАС на резкий рост ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18