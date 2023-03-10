Cталь и арматура в России с начала февраля подорожали на 30%

С начала февраля текущего года сталь и арматура в России подорожали на 30%, стальные трубы — на 10%. Об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко.
«Мы продолжаем мониторинг роста стоимости строительных материалов, с начала года по сегодняшний день рост стоимости по многим строительным ресурсам находится в пределах инфляции», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказывал, что ведомство обеспокоено ростом цен на строительный металл. Обращение по этому поводу было направлено в Федеральную антимонопольную службу.
УрБК, Москва, 20.04.2023. С начала февраля текущего года сталь и арматура в России подорожали на 30%, стальные трубы — ...10.03.2023 В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл
Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек Файзуллин в программе ...10.03.2023 В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл
УрБК, Москва, 10.03.2023. Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек ...06.07.2021 Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин высоко оценил результаты развития Академического района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил ...30.07.2010 С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%
УрБК Екатеринбург, 30.07.2010. С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%. Рост ...