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Вчера, 10:42

Трудовых мигрантов нанимают 16% опрошенных российских работодателей

УрБК, Москва, 20.04.2023. Трудовых мигрантов нанимают на работу 16% российских работодателей. Из них 76% принимают до 10 человек в месяц, 13% — до 20, 9% — более 20. Практика найма мигрантов отсутствует у 70% компаний, остальные затруднились ответить. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Чаще всего российские работодатели принимают граждан Узбекистана (56% компаний), Таджикистана (55%) и Кыргызстана (53%). Основными требованиями являются наличие документов для легального трудоустройства в РФ (89% опрошенных дали такой ответ), понимание русского языка на слух (59%), умение читать и писать на русском (27%). Также 9% компаний запрашивают документы об образовании.

При этом 61% респондентов нанимают трудовых мигрантов на должности, не требующие специализированных навыков. На позиции, не связанные с рабочими специальностями, иностранных работников рассматривают 23% работодателей.

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