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«Эксперт РА»: Ипотечный рынок РФ в текущем году вырастет на 2-4%

УрБК, Москва, 18.04.2023. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2023 году вырастет на 2-4% по сравнению с предыдущим годом и составит 4,9-5 трлн руб., говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что темпы роста цен на квартиры заметно опережают повышение реальных доходов населения.

«Кроме того, рост сберегательной активности населения привел к тому, что часть спроса на недвижимость, которая оказывала поддержку рынку в прошлом году, сместилась в сторону депозитных продуктов», — говорится в сообщении.

Аналитики полагают, что программа «Ипотека с господдержкой», которую продлили до лета 2024 года, по-прежнему оказывает сильную поддержку рынку жилищного кредитования.

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