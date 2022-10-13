Продажи пасхальных куличей в России за год выросли на 13%

УрБК, Москва, 17.04.2023. Россияне в преддверии Пасхи в этом году купили на 13% больше куличей, чем в 2022-м. Данные были получены на основе анализа 50 млн кассовых чеков сервисов «Контур.Маркет», передает РИА «Новости».



При этом общая сумма продаж увеличилась на 18%. Средняя стоимость куличей за год выросла на 4%, до 170 руб.



Продажи яиц в предпасхальную неделю в этом году выросли всего на 1%. Средняя стоимость одного десятка составила 90 руб.