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Уральский турбинный завод приобрела московская компания

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Производитель электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» приобрел у структур «Реновы» Уральский турбинный завод (УТЗ), расположенный в Екатеринбурге. Стоимость сделки составила около 10 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

При этом, по словам одного из собеседников издания, «Мосэлектрощит» выкупил до 90% акций компании, а 10% остались у Михаила Лифшица, который останется главой совета директоров УТЗ.

Отмечается, что в «Ренове» подтвердили, что компания вышла из капитала Уральского турбинного завода.

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