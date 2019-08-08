Уральский турбинный завод приобрела московская компания

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Производитель электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» приобрел у структур «Реновы» Уральский турбинный завод (УТЗ), расположенный в Екатеринбурге. Стоимость сделки составила около 10 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».



При этом, по словам одного из собеседников издания, «Мосэлектрощит» выкупил до 90% акций компании, а 10% остались у Михаила Лифшица, который останется главой совета директоров УТЗ.



Отмечается, что в «Ренове» подтвердили, что компания вышла из капитала Уральского турбинного завода.