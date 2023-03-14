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Вчера, 17:55

Годовая инфляция в Свердловской области в марте замедлилась до 3,51%

Инфляция на Среднем Урале в марте составила 3,51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в феврале — 11,28%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 1,33%, услуги — на 13,03%, алкоголь — на 2,59%. Непродовольственные товары, в свою очередь, подешевели на 0,98%.

Потребительские цены в регионе в марте по сравнению с февралем выросли на 0,14%.

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