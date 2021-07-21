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С бывшего замглавы города Лесной взыщут почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Прокуратура Свердловской области в ходе надзорных мероприятий установила, что бывший заместитель главы администрации города Лесной Владислав Русаков незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В результате его обязали внести в доход государства 5 млн 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Напомним, что в 2021 году городской суд Лесного признал виновным бывшего свердловского чиновника Владислава Русакова по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Контролирующий орган направил иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего взыскания денежных средств, но заявление не было удовлетворено. Затем прокуратура обжаловала решение первой судебной инстанции в Свердловском областном суде. По итогу решение районного суда было отменено, а исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

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