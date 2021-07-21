С бывшего замглавы города Лесной взыщут почти 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Прокуратура Свердловской области в ходе надзорных мероприятий установила, что бывший заместитель главы администрации города Лесной Владислав Русаков незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В результате его обязали внести в доход государства 5 млн 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Напомним, что в 2021 году городской суд Лесного признал виновным бывшего свердловского чиновника Владислава Русакова по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
Контролирующий орган направил иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего взыскания денежных средств, но заявление не было удовлетворено. Затем прокуратура обжаловала решение первой судебной инстанции в Свердловском областном суде. По итогу решение районного суда было отменено, а исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. Городской суд Лесного признал виновным бывшего свердловского чиновника Владислава ...11.02.2021 Экс-сотрудник свердловского правительства Владислав Русаков предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы ...17.02.2020 Руководство «Урало-Сибирской лесной компании» погасило долги по налогам в размере 3,8 млн рублей после возбуждения уголовного дело
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. Прокуратура Нижнесергинского района Свердловской области провела проверку исполнения ...17.01.2020 Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова ...22.12.2016 Прокуратура через суды добилась сохранения 600 га городских лесов в Верхней Пышме
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Прокуратура добилась судебного решения о сохранении городских лесов в Верхней Пышме. Об ...