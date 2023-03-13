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Вчера, 10:03

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая рыба

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. С 3 по 10 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мороженую неразделанную рыбу (на 3,36%, до 228,91 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие огурцы (на 3,24%, до 195,01 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,55%, до 252,40 руб. за кг), бананы (на 2,3%, до 127,52 руб. за кг), свеклу (на 1,96%, до 40,64 руб. за кг), а также на подсолнечное масло (на 1,18%, до 131,62 руб. за л).

Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 1,84%, до 59,64 руб. за кг), пшеничную муку (на 1,75%, до 47,42 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 1,62%, до 108,96 руб. за кг).

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