На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая рыба

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. С 3 по 10 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мороженую неразделанную рыбу (на 3,36%, до 228,91 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие огурцы (на 3,24%, до 195,01 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,55%, до 252,40 руб. за кг), бананы (на 2,3%, до 127,52 руб. за кг), свеклу (на 1,96%, до 40,64 руб. за кг), а также на подсолнечное масло (на 1,18%, до 131,62 руб. за л).



Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 1,84%, до 59,64 руб. за кг), пшеничную муку (на 1,75%, до 47,42 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 1,62%, до 108,96 руб. за кг).