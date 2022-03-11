УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:23

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новую библиотеку в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии библиотеки № 26 на улице Белинского, 163б. Ремонт в двухэтажном помещении, расположившемся в жилом комплексе, был выполнен на средства из городской казны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Библиотеки остаются важным источником знаний и культурного наследия. Однако в современном и быстро меняющемся мире им необходимо постоянно адаптироваться к новым технологиям. Именно поэтому наша задача — модернизировать библиотеки таким образом, чтобы они удовлетворяли запросы современных пользователей. В библиотеке № 26 на новой площадке мы сохранили и элементы классической библиотеки и все то, что заложено в нацпроекте «Культура»: цифровые технологии и самое современное пространство. Это прекрасный подарок городу к 300-летнему юбилею», — сказал Алексей Орлов.

Стоит добавить, что современное оборудование для библиотеки было также приобретено за счет муниципального бюджета. Кроме того, в помещении выделено специальное пространство, где в ближайшее время заработает молодежная площадка «Линейка». Одной из ее задач станет создание условий для развития личностных качеств молодых людей.

Библиотека № 26 стала уже третьим объектом, модернизированных в рамках стратегии по созданию общественных пространств нового типа на базе городских библиотек. Первым объектом стал зал культурных коммуникаций в Городском библиотечном информационном центре на улице Антона Валека, 12. А в прошлом году после реконструкции была открыта библиотека № 40 в Орджоникидзевском районе на улице Старых Большевиков, 18.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл Центр конструктивизма на базе муниципальной библиотеки на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии Центра конструктивизма на ...

08.04.2015 Книги из сгоревшей библиотеки ИНИОН пытались продать на улице

В Москве задержаны двое мужчин, пытавшиеся продать книги из сгоревшей библиотеки ИНИОН. Об этом сообщает «Интерфакс». ...

21.04.2014 В районе Академический откроется современная школьная библиотека

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. 22 апреля 2014 года в школе № 19 района Академический пройдет торжественное открытие ...

01.04.2013 Реставрация библиотеки им. Белинского обойдется в 176,1 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2013. Департамент государственного заказа Свердловской области объявил конкурс на проведение ...

08.08.2012 Затянувшийся ремонт библиотеки имени В.Г. Белинского продолжит новый директор

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. В библиотеке имени В.Г. Белинского назначен новый директор, им стала Ольга Опарина. Ей ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18