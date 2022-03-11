Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новую библиотеку в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии библиотеки № 26 на улице Белинского, 163б. Ремонт в двухэтажном помещении, расположившемся в жилом комплексе, был выполнен на средства из городской казны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Библиотеки остаются важным источником знаний и культурного наследия. Однако в современном и быстро меняющемся мире им необходимо постоянно адаптироваться к новым технологиям. Именно поэтому наша задача — модернизировать библиотеки таким образом, чтобы они удовлетворяли запросы современных пользователей. В библиотеке № 26 на новой площадке мы сохранили и элементы классической библиотеки и все то, что заложено в нацпроекте «Культура»: цифровые технологии и самое современное пространство. Это прекрасный подарок городу к 300-летнему юбилею», — сказал Алексей Орлов.



Стоит добавить, что современное оборудование для библиотеки было также приобретено за счет муниципального бюджета. Кроме того, в помещении выделено специальное пространство, где в ближайшее время заработает молодежная площадка «Линейка». Одной из ее задач станет создание условий для развития личностных качеств молодых людей.



Библиотека № 26 стала уже третьим объектом, модернизированных в рамках стратегии по созданию общественных пространств нового типа на базе городских библиотек. Первым объектом стал зал культурных коммуникаций в Городском библиотечном информационном центре на улице Антона Валека, 12. А в прошлом году после реконструкции была открыта библиотека № 40 в Орджоникидзевском районе на улице Старых Большевиков, 18.