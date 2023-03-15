Жители Свердловской области за 2023 год подали более 300 тыс. налоговых деклараций

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В свердловское Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России за четыре месяца 2023 года граждане подали более 300 тыс. деклараций. За весь прошлый год их количество составило 600 тыс. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя регионального УФНС России Марина Рябова.



По словам эксперта, момент декларирования доходов важен, потому как средства на счетах будут в безопасности, даже если их арестуют судебные приставы. Кроме того, Марина Рябова отмечает, что растет количество заявлений, которые подаются в упрощенном порядке. За 2022 год было подано 10 тыс. предзаполненных деклараций, а за 2023 год их насчитывается уже порядка 13 тыс.



«За несоответствующее предоставление налоговых деклараций сумма минимального штрафа для плательщика, если суммы налога к уплате нет, но есть обязанность декларировать доходы, составит 1 тыс. руб. В общем порядке — 5% от суммы налога, подлежащей уплате на основании декларации за каждый полный или неполный месяц. Если платеж будет просрочен на один-два дня, то сумма штрафа все равно будет 5% от неуплаченной суммы налога», — подчеркнула замруководителя регионального УФНС.



Также, по ее словам, значительно вырос объем заявленных социальных вычетов в сравнении с прошлым годом. Так, за 2022 год он составил 2 млрд руб., за этот год — 6,5 млрд руб.



Добавим, что в марте свердловское Управление ФНС России дало пояснения о специфике Единого налогового счета (ЕНС). Специалисты рассказывали, что среди социальных налоговых вычетов наибольшее количество деклараций предоставляется по вычетам за обучение и лечение.