В Свердловской области более 25 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки или соцвыплаты

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Власти Свердловской области с 2011 года предоставили более 25 тыс. многодетных семей бесплатные земельные участки и социальные выплаты. Об этом на пресс-конференции рассказал министр по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО) Алексей Кузнецов.



«Министерство занимается предоставлением бесплатных земельных участков многодетным семьям с 2011 года. С 2018 года была введена еще одна норма поддержки — социальная выплата», — подчеркнул министр МУГИСО.



По его словам, на сегодняшний день существуют очереди на получение социальных выплат в муниципальное образование и на бесплатное предоставление земельных участков в МУГИСО. Граждане имеют право заявляться в обе очереди, «где быстрее получат выплату или земельный участок».



«В этом году мы планируем предоставить около 1,5 тыс. участков и порядка 400 социальных выплат в Свердловской области. При корректировке бюджета мы будем запрашивать средства на дополнительные социальные выплаты», — отметил А. Кузнецов.