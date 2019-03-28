В Свердловской области более 25 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки или соцвыплаты

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Власти Свердловской области с 2011 года предоставили более 25 тыс. многодетных семей бесплатные земельные участки и социальные выплаты. Об этом на пресс-конференции рассказал министр по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО) Алексей Кузнецов.
«Министерство занимается предоставлением бесплатных земельных участков многодетным семьям с 2011 года. С 2018 года была введена еще одна норма поддержки — социальная выплата», — подчеркнул министр МУГИСО.
По его словам, на сегодняшний день существуют очереди на получение социальных выплат в муниципальное образование и на бесплатное предоставление земельных участков в МУГИСО. Граждане имеют право заявляться в обе очереди, «где быстрее получат выплату или земельный участок».
«В этом году мы планируем предоставить около 1,5 тыс. участков и порядка 400 социальных выплат в Свердловской области. При корректировке бюджета мы будем запрашивать средства на дополнительные социальные выплаты», — отметил А. Кузнецов.
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