УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:00

Курс евро США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,47%

УрБК, Москва, 11.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 82,15 руб., евро — 89,69 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,36%, европейской — на 0,47%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%

УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...

21.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%

УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...

14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%

УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...

02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...

30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%

УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (237)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18