В Екатеринбурге за 2022 год выявили более 3 тыс. нарушений при установке рекламных сооружений

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге за прошлый год было выявлено более 3 тыс. нарушений при установке рекламных сооружений на улицах города. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.
По его словам, работа по борьбе с неразрешенной рекламой в городе ведется очень давно. Так, раньше рекламные растяжки можно было встретить как в центре Екатеринбурга, так и в других муниципальных образованиях. Однако, как отмечает министр МУГИСО, тенденцию по незаконному размещению рекламы удалось «сломить, но все-таки вопрос еще есть».
«На сегодняшний день бизнесмены, которые осуществляют рекламную деятельность, более сознательны. Если они понимают, что где-то есть нарушения, то самостоятельно демонтируют свои незаконные рекламные конструкции», — подчеркнул А. Кузнецов.
Добавим, что в прошлом году рекламные компании Екатеринбурга фиксировали снижение активности рекламодателей. В основном бюджет на рекламу сокращали крупные организации.
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