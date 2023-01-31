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Вчера, 12:01

На Среднем Урале продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 44%

В Свердловской области продажи трехлетних премиум-автомобилей в I квартале 2023 года выросли на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

При этом средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в регионе в I квартале этого года составила 6 млн 112 тыс. руб.

Кроме того, на долю премиальных брендов пришлось 0,7% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе в январе-марте этого года.

В рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента первое место в Свердловской области занимает BMW X5.

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