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Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в «Тотальном диктанте»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральские предприятия ЕВРАЗа впервые стали площадками всероссийской акции грамотности «Тотальный диктант». Металлурги ЕВРАЗ НТМК написали текст Василия Авченко в колесобандажном цехе и Центре развития персонала «Урал», горняки ЕВРАЗ КГОК — в информационно-выставочном центре.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, участниками диктанта стали около 30 человек. Это работники подразделений комбината, ветераны, жители близлежащих районов. В роли диктующих в Нижнем Тагиле выступили депутаты городских дум директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин и директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко, в Качканаре — руководитель информационно-выставочного центра Владимир Георгиев. Всех участников «Тотального диктанта» напутствовал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в «Тотальном диктанте»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Нижний Тагил впервые стал столицей «Тотального диктанта». В городе организовано более 30 площадок, часть из них — на нашем комбинате. И я хочу отметить сотрудников, которые приняли участие в диктанте. Русский язык — очень яркий, красивый и вместе с тем сложный для изучения. Считаю, что его знание необходимо для успешного общения, грамотного изложения мыслей и постижения богатств русской культуры», — сказал Денис Новоженов.

Отмечается, что «Тотальный диктант» прошел в 20-й раз. Текст, который написали уральцы, был посвящен Дерсу Узала — другу ученого и исследователя Владимира Арсеньева. Результаты диктанта участники узнают после 17 апреля.

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