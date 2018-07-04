«Авито Работа»: Средняя зарплата в России за год выросла на четверть

УрБК, Москва, 10.04.2023. По данным платформы «Авито Работа», средняя зарплата в России по итогам I квартала этого года составила 53 тыс. 096 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 24,9%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса.
При этом самые высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в группе профессий «Автомобильный бизнес» (65 тыс. 465 руб.), «Транспорт, логистика» (61 тыс. 652 руб.) и «Строительство» (59 тыс. 806 руб.).
По регионам средняя зарплата выше всего в Москве (65 тыс. 544 руб.), Санкт-Петербурге (57 тыс. 655 руб.) и Самаре (54 тыс. 651 руб.).
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