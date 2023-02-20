Более 20% жителей Свердловской области готовы занять рабочие места трудовых мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Больше половины (58%) жителей Свердловской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
При этом 29% опрошенных свердловчан думает, что трудовых мигрантов на Среднем Урале «нормальное количество», а 4% считает, что их могло бы быть и больше.
Что касается причин использования труда мигрантов в Свердловской области, большинство респондентов (64%) считает, что приезжие из других стран согласны на меньшую зарплату. Второй по популярности ответ (58%) — трудовые мигранты готовы работать на таких условиях, которые не подходят для местных жителей. Третий (56%) — приезжие соглашаются на те виды работ, на которые не готовы устраиваться свердловчане.
При этом 21% свердловчан согласны занять рабочие места трудовых мигрантов. Чаще всего это представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли.
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