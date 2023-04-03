УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 376 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 5 апреля число безработных составляло 15 тыс. 364 человека. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 12 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. По состоянию на 3 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 566 ...29.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 ...20.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. По состоянию на 20 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 388 ...16.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...02.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. По состоянию на 2 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...