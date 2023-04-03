Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 376 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 5 апреля число безработных составляло 15 тыс. 364 человека. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 12 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.