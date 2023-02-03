Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») организовал для школьников экскурсию в Музей энергетики Урала. Данное мероприятие способствует повышению популярности среди детей важных для города профессий, сообщает пресс-служба девелопера.
В экскурсии приняли участие ученики школы № 79 с инженерным уклоном. Застройщик взял шефство над данным учебным заведением с момента его открытия. Так, представители компании ООО «РСГ-Инженерная Инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») регулярно знакомят детей с техническими профессиями. Экскурсия в музей энергетики, где школьники в том числе узнали о профессиях в данной отрасли, сопровождалась и рассказом об инженерных специальностях в девелопменте.
Специалист инженерного центра Валерия Плотникова ответила на вопросы школьников о том, чем привлекательна профессия инженера. Она рассказала об энергоэффективных технологиях, которые внедряют в восьмом районе Екатеринбурга на примере дома № 36 по улице Мехренцева. Здесь работает система рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха, а также система накопления электрической энергии. На крыше многоквартирного жилого дома установлена сетевая солнечная электростанция.
Данные технологии уникальны и не имеют аналогов в РФ. Кроме того, они позволяют сократить плату за коммунальные платежи. Во дворе дома установлена заправка для электромобилей, а в двух кварталах Академического района инженеры в прошлом году организовали станции для «питания» электросамокатов.
В конце экскурсии школьники проявили интерес к дальнейшему получению знаний по современным энергоэффективным технологиями, а также выразили намерение получить высшее образование в данной области в одном из ведущих уральских вузов.
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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