В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.1

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В Екатеринбурге 7 апреля в творческом пространстве «Европа» Art Gallery, расположившемся на третьем этаже одноименного торгового центра, пройдет открытие персональной выставки уральского фотографа Вероники Никулиной Every woman is a queen. Vol.1. Фотографии, представленные на выставке, изготовлены студией фотопечати «Фолио».



Как сообщают организаторы выставки, совместный проект ТЦ «Европа» и издания «Коммерсантъ-Урал» изначально был задуман организаторами не просто как выставка, посвященная представительницам прекрасного пола. Это своеобразный проект-мотивация, в котором 10 известных женщин Екатеринбурга рассуждают о том, что для них значат любовь, вдохновение, лидерство, свобода и ценности, карьера и семья.



«Миссия этой выставки — подсветить глубинные смыслы, подарить ощущение того, что в каждой скрыт огромный потенциал, и воодушевить женщин на его раскрытие. Каждая женщина — неиссякаемый источник вдохновения, красоты и любви. Она неповторима в своей природе, силе и умении преодолевать трудности. Каждая достойна уважения и признания своих уникальных качеств и достижений», — сообщают организаторы мероприятия.