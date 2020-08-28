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В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.1

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В Екатеринбурге 7 апреля в творческом пространстве «Европа» Art Gallery, расположившемся на третьем этаже одноименного торгового центра, пройдет открытие персональной выставки уральского фотографа Вероники Никулиной Every woman is a queen. Vol.1. Фотографии, представленные на выставке, изготовлены студией фотопечати «Фолио».

Как сообщают организаторы выставки, совместный проект ТЦ «Европа» и издания «Коммерсантъ-Урал» изначально был задуман организаторами не просто как выставка, посвященная представительницам прекрасного пола. Это своеобразный проект-мотивация, в котором 10 известных женщин Екатеринбурга рассуждают о том, что для них значат любовь, вдохновение, лидерство, свобода и ценности, карьера и семья.

«Миссия этой выставки — подсветить глубинные смыслы, подарить ощущение того, что в каждой скрыт огромный потенциал, и воодушевить женщин на его раскрытие. Каждая женщина — неиссякаемый источник вдохновения, красоты и любви. Она неповторима в своей природе, силе и умении преодолевать трудности. Каждая достойна уважения и признания своих уникальных качеств и достижений», — сообщают организаторы мероприятия.

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