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Вчера, 12:03

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

Всемирный банк изменил прогноз по динамике ВВП РФ в этом году. Так, вместо ожидаемого ранее сокращения на 3,3% прогнозируется 0,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет организации.

Согласно новым данным, в конце 2022 года спад ВВП в стране составил 2,1%. В январском докладе Всемирного банка он оценивался в 3,5%. При этом организация ухудшила прогноз роста экономики РФ в 2024 году. В январе Всемирный банк прогнозировал рост на 1,6%, а на сегодняшний день — 1,2%. В 2025 году, согласно прогнозу экспертов, ВВП увеличится на 0,8%.

Также в отчете Всемирного банка сказано, что на фоне мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов вырастет дефицит российского бюджета — на 3,7%. В то же время рост уровня потребительных цен вернется к 6% в 2023 году, а к 2025 году снизится до 4%.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозировало, что спад ВВП России в 2023 году составит 1-1,5%.

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