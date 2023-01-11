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Спад ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%

УрБК, Москва, 22.03.2023. В 2023 году ВВП России может снизиться на 1-1,5%. В 2024 году он перейдет к росту на 0,8-1,8% и 0,4-1,6% — в 2025. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе прогноза АКРА.

Уточним, что прошлый прогноз агентства звучал пессимистичнее: минус 2,8% в 2023 году, но плюс 1,4% — в 2024. Смягчение оценок вызвано улучшением прогнозов мирового роста, превзошедшими ожидания показателями российской внешней торговли и стимулирующим влиянием возросших бюджетных расходов.

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