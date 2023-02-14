В Екатеринбурге в этом году будут очищены от мусора акватория реки Исеть и три городских пруда

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Екатеринбурге в текущем году будет осуществлена очистка от мусора и грязи акватории реки Исети, а также Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского прудов. Уборка начнется 11 апреля и продлится до ноября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Протяженность убираемой поверхности составит более 27 км. Отметим, что в прошлом году по итогам аналогичной уборки специалисты подрядных организаций собрали и передали на переработку 19 т различных отходов, большую часть из которых составили пластиковые бутылки.