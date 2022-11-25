В летнем сезоне удорожание турпакетов для отдыха на южных направлениях РФ составит до 30%

Удорожание стоимости отдыха на южных направлениях РФ в этом летнем сезоне составит до 30%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказали представители туристической отрасли.



По словам руководителя департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанны Гареевой, это связано с объективными факторами.



«Стоимость зарубежных турпакетов возросла по сравнению с прошлым сезоном на 25-30%. Это обусловлено объективными факторами, поскольку возросла стоимость перевозки из-за удорожания топлива и увеличения длительности полета. Также, например, турецкие отельеры подняли стоимость проживания в силу внутренних причин. Выросли цены и на отдых в Сочи — от 15% до 30% в зависимости от объекта размещения», — рассказала Жанна Гареева.



При этом она отметила, что заполняемость растет. Так, в санаторно-курортном кластере сейчас идет бронирование уже на июль месяц.



Растущий спрос и увеличение турпотока в целом также отметил президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского Союза Туриндустрии Михаил Мальцев.



«Мы видим расширение географии полетов, несмотря на то, что 11 точек РФ по-прежнему закрыты. Из них около половины относится к важным туристским центрам. Однако мы ожидаем рост по железнодорожным программам примерно на 30%», — отметил Михаил Мальцев.



В свою очередь руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге Антон Муска сообщил, что на сегодняшний день глубина бронирования на рейсы отечественной авиакомпании составляет шесть месяцев. Он также добавил, что в предстоящий летний сезон перевозчик будет осуществлять прямые рейсы из Екатеринбурга в Минводы, Аланью, Стамбул, Москву и Санкт-Петербург. А осенью планируется направление Гоа.



Жанна Гареева дополнила, что из новых направлений для уральцев будет доступен Казахстан, при этом сохранятся летные программы в ОАЭ, Шри-Ланку и Таиланд из Москвы.