Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,82%

УрБК, Москва, 05.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,59 руб., евро — 87,13 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,43%, европейской — на 0,82%.
УрБК, Москва, 30.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,07 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...