В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась гимназия № 99 на 665 учащихся

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась гимназия № 99 на улице Баумана, 17. Заведение, рассчитанное на 665 учеников, было закрыто в течение года.



Капремонт здания проводился в рамках муниципальной программы «Модернизация школьных систем образования». В гимназии были обустроены современные кабинеты, приобретено новое оборудование, появился многофункциональный актовый зал на 115 мест. Также создан информационно-библиотечный центр, благоустроена прилегающая территория.





Фото из личного Telegram-канала Алексея Орлова



«Зданию гимназии № 99 на улице Баумана исполнилось уже 70 лет. В последние годы оно находилось в предаварийном состоянии. Год назад гимназию закрыли на капитальный ремонт — и теперь здесь учебное заведение высочайшего уровня. Полный комфорт для детей и педагогов, цифровая библиотека, великолепно оборудованные кабинеты. Все адаптировано для маломобильных ребят. Что немаловажно — существенно увеличена вместимость здания», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.



Глава города также подчеркнул, что капитальный ремонт школ позволяет обеспечить комфортные условия обучения для детей не только в новых районах, но и в исторической части Екатеринбурга. Так, до конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140. А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно.