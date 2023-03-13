Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%

УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тыс. вакансий. Это на 22% больше, чем в IV квартале 2022 года, а также на 58% превышает показатель I квартала прошлого года.



Как говорится в исследовании hh.ru, в топ-3 регионов страны по спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам квартала вошли Москва (11,3% вакансий от всего объема по стране), Санкт-Петербург (7,5%) и Московская область (6,6%).



Помимо этого, активность соискателей в промышленной сфере по сравнению с концом 2022 года выросла на 53%.



Что касается предлагаемой в вакансиях зарплаты для промышленников, она варьируется от 50 тыс. до 114 тыс. 943 руб. Зарплатные запросы соискателей составили в среднем 81 тыс. 477 руб.