УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости для приобретения в ипотеку на льготных условиях. Клиенты банка теперь могут купить индивидуальный жилой дом или таунхаус по госпрограммам «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека» или «Ипотека для IТ-специалистов», сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Стоит отметить, что спрос на покупку собственного дома среди клиентов УБРиР стабильно растет. При этом средний чек при покупке ИЖС в ипотеку в прошлом году составил 3,7 млн руб. Минимальные ставки варьируются от 4,6% до 7,5% годовых. В отдельных регионах доля ипотеки на ИЖС в общем объеме выдач выросла до 20% в прошлом году. Самыми активными были заемщики из Тюмени, Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.
«Внимание покупателей сейчас переключается на ИЖС: с одной стороны, это объясняется сезонностью, с другой — ростом цен на квартиры. Мы ожидаем, что новые условия по госпрограммам откроют для наших клиентов больше возможностей для приобретения собственного жилья. Планируем, что количество выдач ипотеки на ИЖС увеличится на 25-30%», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.
Подать заявку на приобретение жилья на льготных условиях можно через личный кабинет на сайте УБРиР.
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