Жителя Среднеуральска будут судить за оборот контрафактной алкогольной продукции стоимостью более 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение по уголовному делу по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции» в отношении 57-летнего жителя Среднеуральска.



Установлено, что обвиняемый и его знакомый незаконно изготовили, хранили, перевозили алкогольную продукцию в городах Екатеринбург и Березовский, а также в поселке Белоярский для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Алкоголь подлежал обязательной акцизной маркировке в размере 13 млн 200 тыс. руб. В дальнейшем контрафактная алкогольная продукция изъята из пяти складов в указанных городах и районах. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.



Отмечается, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.