Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,18%

УрБК, Москва, 04.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,29 руб., евро — 86,58 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,1%, европейской — на 0,18%.

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