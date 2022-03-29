В ходе Международной туристической выставки «Лето-2023» в Екатеринбурге состоится презентация объектов зарубежной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге 7 и 8 апреля в рамках Международной туристической выставки «Лето-2023» состоится презентация объектов зарубежной недвижимости. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



По его словам, в этом году, помимо международных и внутренних туристических направлений, на выставке будут представлены предложения от крупных игроков в сфере недвижимости, в том числе зарубежной. Так, о своих предложениях расскажут представители турецкого застройщика Travok. Кроме того, в мероприятии примут участие отечественные девелоперы, которые презентуют объекты на территории как РФ, так и ОАЭ, Турции и в ряде других стран.



«Я бы рекомендовал обратить внимание на стенды агентства недвижимости «Без границ», компании зарубежных застройщиков Travok и, конечно, посетить само деловое мероприятие. Здесь будет предоставлена комплексная информация по стоимости объектов, можно будет сравнить цены в разных странах, в том числе от екатеринбургских застройщиков», — подчеркнул Михаил Мальцев.



Он также рассказал, что в ходе мероприятия у посетителей будет возможность узнать о специальных условиях, правовых гарантиях и обсудить все нюансы напрямую с представителями застройщиков.



Презентация от застройщиков зарубежной недвижимости начнется 7 апреля в 15.00 в Центре международной торговли на улице Куйбышева, 44, вход с улицы Белинского. Для участия необходима регистрация.