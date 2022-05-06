Средний лимит по кредитным картам в РФ за год вырос на 8,6%

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в марте 2022 года составил 61 тыс. 937 руб., что на 8% ...

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в феврале текущего ...

В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в феврале вырос на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе 2021 года ...

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе вырос на 4,5%

Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области за год вырос всего на 2%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...