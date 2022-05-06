Средний лимит по кредитным картам в РФ за год вырос на 8,6%

Средний лимит по кредитным картам в России в феврале 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 92,03 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».
Согласно информации компании, в феврале было выдано 1,4 млн кредиток, что на 9,7% меньше показателя за тот же период прошлого года. В то же время сумма выдач за год снизилась на 1,9% — до 129,4 млрд руб.
Также портфель кредитных карт по итогам февраля этого года достиг 1,8 трлн руб., увеличившись на 36,6% по сравнению с показателем на конец аналогичного периода прошлого года.
По данным «Скоринг бюро», наибольшей популярностью кредитки пользовались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.
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